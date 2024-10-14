Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ceza infaz sistemimizin caydırıcı olması gerekiyor

Ceza infaz sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde:CEZASIZLIK ALGISINI KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞMAMIZ OLACAKCeza infaz sistemimizin caydırıcı olması gerekiyor. 9. Yargı Paketi Genel Kurul'da görüşülecek. Gerekli yere neşter vuracağız. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmamız olacak. Özellikle 2 yılın altındaki suçlar bakımından bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda rahatsızlığa neden oluyor. 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek.İYİ HAL İLE İLGİLİ KONUYU DEĞERLENDİRİYORUZKoşullu salıverme süreleriyle ilgili iyi hal uygulamalarıyla ilgili eleştiriler var. İyi hal uygulaması ile ilgili geçen yasama döneminde bir değişiklik yaptık. Özellikle duruşmadaki kılık kıyafetiyle indirim alması hep eleştiriliyordu. Burada salt indirim almak için duruşmadaki hal ve tavırlarının indirime esas olamayacağına yönelik düzenleme yaptık. İyi hal ile ilgili durumu değerlendiriyoruz kasten öldürme ve yaralama gibi suçlar bakımından alternatif düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Adaletin tecellisinin vakit kaybetmeden gerçekleşmesi lazım.