Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Karaman-Mersin kara yolunun 15. kilometresinde, tarım işçilerini taşıyan H.P. idaresindeki minibüs, çam ağaçlarına çarparak devrildi.İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada, Feride Keskin (59) ile Adem Poyraz (8), hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.