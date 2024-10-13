  • USD: 34,16 - 34,22
  • EURO: 37,37 - 37,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Ekleme: 13.10.2024 - 10:21 Güncelleme: 13.10.2024 - 10:23 / Editör: Edin Uslu
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar varKaraman-Mersin kara yolunun 15. kilometresinde, tarım işçilerini taşıyan H.P. idaresindeki minibüs, çam ağaçlarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Feride Keskin (59) ile Adem Poyraz (8), hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var