Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Karaman-Mersin kara yolunun 15. kilometresinde, tarım işçilerini taşıyan H.P. idaresindeki minibüs, çam ağaçlarına çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Feride Keskin (59) ile Adem Poyraz (8), hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Feride Keskin (59) ile Adem Poyraz (8), hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.