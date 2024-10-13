Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 443 hap ele geçirildi

Polis ekiplerince, şüpheli bir araçta yapılan incelemede bin 443 adet sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu hapın ele geçirilmesi sonrası M.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadele sürüyor...Bu kapsamda, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir araç Baykan İlçesi Polis Uygulama Noktası'nda durduruldu.Araçta yapılan aramada, bin 443 adet sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.