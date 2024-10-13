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Beyaz Gazete
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MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlediği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." dedi.

Ekleme: 13.10.2024 - 13:09 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:17 / Editör: Edin Uslu
MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildiTerörle mücadele kesintisiz bir şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL!"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi"
MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi