MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kesintisiz bir şekilde sürüyor.Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi"