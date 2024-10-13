MSB: Irak'ın kuzeyindeki operasyonda bir mağara daha teröristlerden temizlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk askeri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiğini duyurdu.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere yönelik başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor...Havadan ve karadan yapılan başarılı operasyonlar ile teröristleri girdikleri inlerinde paketleyen Mehmetçik, başarılı bir operasyona daha imza attı.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan son dakika paylaşımında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan teröristlere ait bir mağaranın daha tespit edilerek teröristlerden temizlendiği açıklandı.Açıklamada, mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde ele geçirilen çok sayıda silah ve malzemenin kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.Ayrıca, açıklamanın devamında ele geçirilenler şöyle sıralandı:RPG-7 tanksavar silahı, AT-4 tanksavar silahı, 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek, Zagros keskin nişancı tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, 6 el bombası, 15 RPG-7 roketatar mühimmatı, 13 sevk fişeği, Yaesu telsiz, 2 dinleme cihazı, 2 hilti, fotoğraf makinesi, 2 Kindle, güç kaynağı, 2 jeneratör, 2 termal silah dürbünü, lazer mesafe ölçme cihazı, dürbün, çeşitli silahlara ait mühimmat ve şarjörler.