Çorum'da silahlı kavga: Muhtar hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Bolatçık köyünde muhtar Gazi Güler, kardeşi Orhan Güler ve aynı köyden Secaattin Doğan arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Doğan, üzerindeki silahla köy muhtarı ve kardeşine ateş etti.Açılan ateş sonucu Gazi Güler olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Orhan Güler ağır yaralandı.Köylülerin ihbarı üzerine köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.Köylüler tarafından bir araçla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan Güler burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.