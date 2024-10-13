Antalya'da motosiklet kamyonete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Elmalı ilçesinde kamyonetin motosikletin çarpışıp, her iki aracın alev aldığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Bayralar Mahallesi yolu üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü Aytaç Özen, sola dönüş yapan Hüseyin Sarıca yönetimindeki kamyonete çarptı.Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ile kamyonet alev aldı.İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.Kazada, kamyonette bulunan İbrahim Solmaz ile motosiklet sürücüsü Aytaç Özen yaşamını yitirdi.Yaralanan Hüseyin Sarıca ise Elmalı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.Ölenlerin cansız bedenleri, morga götürüldü.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.