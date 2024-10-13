Ankara'da bir garip kaza! Otomobil ikiye bölündü, yarısı karşı şeride geçti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilin yarısı karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptı. Kazada, ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi, Dikmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ENA 742 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin yarısı karşı şeritten gelen 06 BEH 713 plakalı otomobile çarparken diğer yarısı ağaca takılı kaldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkiye bölünen otomobilde yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.