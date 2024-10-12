Tekirdağ'da feci kaza! 2 doktordan acı haber

Kaza, gece saatlerinde Kumbağ'ın Malkara ilçesi kavşağında meydana geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nildağ Turgut, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde görevli Uzman Doktor Emel Ersöz, doktorlar, A.A.G. ve L.K., Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde düzenlenen kongreye katıldı. Doktorlar, kongrenin ardından L.K.'nın kullandığı 22 ADU 345 plakalı ciple evlerine gitmek üzere yola çıktı. Cip, virajında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı.Kazaya görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Prof. Dr. Nildağ Turgut ile Uzman Doktor Emel Ersöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan kadın doktor A.A.G. ile L.K. ise ilk müdahalenin ardından Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren 2 doktorun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.