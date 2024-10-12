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Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesinin ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı

Ekleme: 12.10.2024 - 15:25 Güncelleme: 12.10.2024 - 15:26 / Editör: Fehmi Öztürk
Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi ele geçirildi
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, arama tarama faaliyetlerinde tespit ettiği teröristlere ait çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesini ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi" denildi.

Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi ele geçirildi