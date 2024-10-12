MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? İşte o isim...

MasterChef’te ödül oyununu kimin kazandığı, yarışmanın 11 Ekim 2024 Cuma günü ekrana gelen bölünü kaçıran vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımlarını yaptı. Peki, 11 Ekim 2024 MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te ödülün sahibi olan yarışmacı...MasterChef'te ödül oyununun kazananı açıklandı.MasterChef Türkiye yarışmasında 11 Ekim Cuma günü yarışmacılar arasında ödül mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar kabak çeşitleriyle yaratıcı tabaklar çıkardı. En iyi isim ödülün sahibi oluyor.Akın ve Kaan'ın süre bittikten sonra tabaklarına müdahalede bulundukların için ürünleri değerlendirilmedi.Tabakları başarılı bulunan Onur, Kerem, Ezgi, Emre, Nigar, Eda oldu. Kerem ile son ikiye kalan Nigar büyük ödülün sahibi oldu.Dokunulmazlık oyunları sonunda ppotaya giren isimler şöyle; Zübeyde, Akın, Eda, Nigar, Nevzat, Emre.