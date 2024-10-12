Gaziantep'te aile katliamı: Eşini ve dört çocuğunu öldürüp intihar etti

Türkiye hemen hemen her gün bir şiddet haberiyle sarsılırken bir katliam da Gaziantep'te yaşandı.Gaziantep'te psikololijik sorunları olduğüu öğrenilen bir baba, eşini ve çocuklarını öldürdükten sonra kendi canına kıydı.Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde ikamet eden Ahmet Demir isimli şahıs, eşi Emine Demir ile 3'ü kız 1'i erkek 4 çocuğunu silahla öldürdü.Ahmet Demir daha sonra aynı silahla kafasına sıktı yaşamına son verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.Öte yandan katliamda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.