Gaziantep'te aile katliamı: Eşini ve dört çocuğunu öldürüp intihar etti
Gaziantep'te bir kişi, eşi ve 4 çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Baba Demir’in psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
Türkiye hemen hemen her gün bir şiddet haberiyle sarsılırken bir katliam da Gaziantep'te yaşandı.
Gaziantep'te psikololijik sorunları olduğüu öğrenilen bir baba, eşini ve çocuklarını öldürdükten sonra kendi canına kıydı.
EŞİNİ VE DÖRT ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde ikamet eden Ahmet Demir isimli şahıs, eşi Emine Demir ile 3'ü kız 1'i erkek 4 çocuğunu silahla öldürdü.
PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ
Ahmet Demir daha sonra aynı silahla kafasına sıktı yaşamına son verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
Öte yandan katliamda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.
Gaziantep'te psikololijik sorunları olduğüu öğrenilen bir baba, eşini ve çocuklarını öldürdükten sonra kendi canına kıydı.
EŞİNİ VE DÖRT ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde ikamet eden Ahmet Demir isimli şahıs, eşi Emine Demir ile 3'ü kız 1'i erkek 4 çocuğunu silahla öldürdü.
PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ
Ahmet Demir daha sonra aynı silahla kafasına sıktı yaşamına son verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
Öte yandan katliamda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.