FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına darbe
FETÖ’nün Elazığ İl İmamı ve Muhsin Yazıcıoğlu davası tanıklarından Mehmet Durakoğlu’nun KHK ile ihraç kardeşi Abdülkadir Durakoğlu (39) örgütün güncel finans yapılanması kapsamında Konya polisinin operasyonuyla gözaltına alındı.
Örgütün finans sorumlularından Mehmet Cintosun ile de irtibatlı olduğu değerlendirilen Durakoğlu'nun örgütten kopmaları engellemek ve örgütün halen daha güçlü olduğu yönünde intiba oluşturabilmek için örgüt üyelerinin ailelerine maddi destek verdiği öğrenildi.
Kurye olarak kullandığı örgüt üyeleri aracılığıyla ailelere para gönderdiği belirtilen Durakoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.