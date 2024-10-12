FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına darbe

Örgütün finans sorumlularından Mehmet Cintosun ile de irtibatlı olduğu değerlendirilen Durakoğlu'nun örgütten kopmaları engellemek ve örgütün halen daha güçlü olduğu yönünde intiba oluşturabilmek için örgüt üyelerinin ailelerine maddi destek verdiği öğrenildi.Kurye olarak kullandığı örgüt üyeleri aracılığıyla ailelere para gönderdiği belirtilen Durakoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.