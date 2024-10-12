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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan'dan Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerinin, gönüllerindeki dostluğun, dayanışmanın ve kültürün izlerini derinleştirdiğini belirtti.

Ekleme: 12.10.2024 - 11:24 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:26 / Editör: Fehmi Öztürk
Emine Erdoğan'dan Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerine ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerimiz, gönüllerimizde dostluğun, dayanışmanın ve kültürün izlerini derinleştirdi. Dilerim ki bu anlamlı ziyaretler, ülkelerimiz arasında kültür ve işbirliği alanlarında geleceğe güçlü adımlar atılmasına vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerine ilişkin paylaşım