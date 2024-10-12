Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Hafta boyu düşüşte olan altın fiyatları ABD'de açıklanan ve beklentileri karşılamayan enflasyon verileri sonrası yükselişe geçti. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 12 Ekim 2024 altın fiyatları...

Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 658 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 2 milyon 885 bin liraya geriledi.Serbest piyasada gram altın​ şu sıralar 2.926,15 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.019,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 12 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.925,56Satış 2.926,15Alış 4.957,00Satış 5.019,00Alış 9.884,00Satış 10.033,00Alış 19.767,00Satış 19.995,00Alış 2.657,00Satış 2.657,54