Oyunculara kötü haber: Football Manager 25...

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Football Manager serisinin yeni oyunu Football Manager 25 için kötü haber geldi. Oyunun bir kez daha ertelendiği resmi olarak duyuruldu.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Football Manager 25, beklenmedik bir şekilde ertelendi.Normalde kasım ayının ilk haftasında çıkması beklenen oyun, Unity oyun motoruna geçiş ve yeni özellikler nedeniyle önce kasım sonuna ertelenmişti.Ancak Sports Interactive bugün yaptığı açıklamada, oyunun Mart 2025'e kadar ertelendiğini duyurdu.Oyunun geliştiricisi Sports Interactive, erteleme kararının nedeni olarak oyunun her noktasından emin oldukları ve gurur duyacakları bir oyun sunmak isteme hedefi olduğunu söyledi.Geçtiğimiz hafta ön siparişe açılan oyunun ertelenmesi, ön sipariş verenleri de etkiledi. Yapılan açıklamada, ön sipariş verenlerin siparişlerini iptal ederek para iadelerini alabilecekleri belirtildi.