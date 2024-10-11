İstanbul'da tüyler ürperten vahşet: 17 yaşındaki saldırgan, cadde ortasında 3 kişiyi bıçakladı

Akılalmaz olay, dün akşam saatlerinde Kayaşehir Mahallesi'nde yaşandı.İddiaya göre 17 yaşındaki M.G. Rabia Caddesi üzerinde yürüyen kişilere rastgele bıçakla saldırarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.Saldırıdan önce olay yerinde bulunan bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçası alarak hazırlık yaptı. Sonrasında rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı. Hazırlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan polis ekiplerince evine yapılan operasyonla yakalandı. Saldırıda yaralanan E.Ç., S.Y., H.F.E.'nin tedavileri sürüyor.