İBB yeni bir skandala daha imza attı! Sabıkalı şirkete 500 milyonluk ihale

Daha önce Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK uzmanlarınca yapılan incelemelerde İETT Araç Bakım Onarım ihalelerinde İETT tarafından 2019-2021 yıllarında toplam 44 araç bakım ihalesi yapıldığı, bu ihalelerin 30'unun pazarlık usulü ile verildiğini tespit edilmişti.teslim ihale yönetimi olan pazarlık usulü, beklenmedik ani gelişen olayları içeren 21B maddesine göre gerçekleştirildi. 2 firmanın ihale dokümanı satın aldığı ihaleler, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye teslim edildi.Hemen her gün yaşanan feci kazaların ve arızaların yaşandığı İETT sisteminde bir çarpıcı detay da İBB Meclisi 2023 yılı Denetim Komisyonu Raporu'nda ortaya çıktı. Son 5 yılda 823 bin 915 seferin arıza nedeniyle yapılamadığı rapora işlendi.Buna göre 2019 yılında 140 bin 874, 2020 yılında 133 bin 381, 2021 yılında 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549, 2023 yılında ise 144 bin 209 adet arıza kayıt altına alındı.Denetim Komisyonu Raporu'na yansıyan bir başka detay ise 2019 ila 2023 yılları arasında toplamda 264 otobüs hurdaya ayrılarak hizmet dışına çıkarıldı.İBB yönetimi 2019-2023 yılları arasında maliyeti 4 milyar 178 milyon 722 bin 868 TL olan İETT'nin bakım ve onarım ihalelerini CHP İstanbul Milletvekili ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye vermişti.Daha önce Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK uzmanlarınca yapılan incelemelerde İETT Araç Bakım Onarım ihalelerinde İETT tarafından 2019-2021 yıllarında toplam 44 araç bakım ihalesi yapıldığı, bu ihalelerin 30'unun pazarlık usulü ile verildiğini tespit edilmişti.İETT Bakım ve Onarım ihalelerinden en fazla payı ise CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık ihale usulü olmak üzere 13 ihale aldığı belirlenmişti.2021 yılındaki değeri 2 milyar 114 milyon TL'yi aşan bir bedelle İETT ihalesini Karabat'ın mali müşaviri olduğu firmaya vermesinin ardından 2022 ve 2023'te de benzer ihaleler Karabat'ın ilişkili olduğu firmaya verildi.CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin 2020-2024 yılları arasında aldığı ihalelerden toplamda 4 milyar 178 milyon 722 bin 868,01 TL kazanç elde ettiği belirtildi.