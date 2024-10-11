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Beyaz Gazete
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Gazze'de can kaybı 42 bin 126'ya yükseldi

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de can kaybı 42 bin 126'ya yükseldi.

Ekleme: 11.10.2024 - 14:19 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:19 / Editör: Edin Uslu
Gazze'de can kaybı 42 bin 126'ya yükseldi
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 371 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 4 saldırıda 61 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 231 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 42 bin 126'ya, yaralıların sayısının 98 bin 117'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de can kaybı 42 bin 126'ya yükseldi