İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de can kaybı 42 bin 126'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 371 gündür devam ediyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 4 saldırıda 61 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 231 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 42 bin 126'ya, yaralıların sayısının 98 bin 117'ye yükseldiği kaydedildi.