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Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Esenyurt’ta uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele her geçen gün artarak devam ediyor. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan bakında 2 kilogram 461 gram uyuşturucu madde Marihuana ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 11.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:19 / Editör: Edin Uslu
Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Yunus Emre mahallesinde bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler geçtiğimiz günlerde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken adrese 2 kilogram 461 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

TORBACILAR TUTUKLANDI
Ayrıca yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 220 fiş 254 gram uyuşturucu madde, 1 fiş 20 gram uyuşturucu madde ve yine bir kavanoz içinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden yakalanan 3 şüpheli tutuklandı