Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Esenyurt’ta uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele her geçen gün artarak devam ediyor. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan bakında 2 kilogram 461 gram uyuşturucu madde Marihuana ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Yunus Emre mahallesinde bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler geçtiğimiz günlerde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken adrese 2 kilogram 461 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Ayrıca yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 220 fiş 254 gram uyuşturucu madde, 1 fiş 20 gram uyuşturucu madde ve yine bir kavanoz içinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.