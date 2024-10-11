Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamaları:İki ülke olarak kısa sürede çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı. Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar. Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları her geçen gün artıyor. Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut. 842 firmamız Sırbistan'daki faaliyetlerini sürdürürken, fabrikalarımız 20'nin üzerinde, Sırbistan ekonomisine güvenimiz tamdır.Bugün sayın Vucic'le görüşmelerimizde iş dünyamıza nasıl katkıda bulunacağımızı değerlendirdik. Sağlık, enerji ve bilgi teknoloji alanlarında da büyük potansiyele sahibiz. Savunma sanayi alanındaki diyaloğumuzu artırmanın çok önemli olduğuna inanıyorum.İlişkilerimnizde ulaştığımız yüksek seviyenin bir diğer tezahürü de turizmdir. Bu senenin sonunda Sırbistan'dan Türkiye'ye gelenlerin sayısının eski rekoru aşacağına inanıyorum. Farklı alanlarda imzalanan 11 yeni anlaşmayla ilişkilerimizin zeminini güçlendirdik. Sayın dostum Vucic'le üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere kapımız açıktır. İş formumuzun ülkelerimizin önünde yeni kapılar açmaya yeni projelere vesile olmasını diliyorum. İştirakiniz ve coşkunuz için her birinize teşekkür ediyorum.