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Cari işlemler hesabı üst üste 3 ay fazla verdi!

Türkiye'nin cari işlemler hesabı 3 ay üst üste fazla verdi. Buna göre Türkiye'nin cari işlemler hesabında ağustosta 4 milyar 324 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 9 milyar 14 milyon dolarlık fazla oluştu.

Cari işlemler hesabı üst üste 3 ay fazla verdi!
Ekleme: 11.10.2024 - 10:10 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:11 / Editör: Atilla Özbir
Cari işlemler hesabı üst üste 3 ay fazla verdi!
Cari işlemler hesabındaki iyileşme ağustosta devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Ağustos 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi.

MAKROEKONOMİK İSTİKRAR GÜÇLENİYOR

TCMB tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi. 3 ay üst üste fazla veren cari işlemler hesabındaki iyileşmeye dış ticaret açığındaki gerileme ve ithalatın yavaşlaması etkili oluyor.

Ayrıntılar geliyor...

Cari işlemler hesabı üst üste 3 ay fazla verdi!