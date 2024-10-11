Cari işlemler hesabı üst üste 3 ay fazla verdi!

Türkiye'nin cari işlemler hesabı 3 ay üst üste fazla verdi. Buna göre Türkiye'nin cari işlemler hesabında ağustosta 4 milyar 324 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 9 milyar 14 milyon dolarlık fazla oluştu.

Cari işlemler hesabındaki iyileşme ağustosta devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Ağustos 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi.TCMB tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi. 3 ay üst üste fazla veren cari işlemler hesabındaki iyileşmeye dış ticaret açığındaki gerileme ve ithalatın yavaşlaması etkili oluyor.Ayrıntılar geliyor...