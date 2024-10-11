Asgari ücret ne kadar olacak? İşte oranlar ve zamlı maaşlar

Milyonlar 2025'te maaşı merak ediyor. Gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu'na çevrilmiş durumda.Türkiye Gazetesi'nin haberineg öre asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Orta Vadeli Program'da 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5. Bu nedenle temmuz ayında ara zam almayan işçi kesiminin minimum zam beklentisi yüzde 40.Ancak asgari ücret zammı için şimdiden farklı senaryolar konuşulmaya başlandı. Bazı ekonomistler zammın enflasyonu tetikleyeceği için daha düşük tutulacağını öngörüyor. Uluslararası kuruluşlardan da bu yönde tahminler geliyor.Alman Deutche Bank, geçtiğimiz günlerde milyonları endişelendiren bir tahminde bulunmuştu. Alman banka da yeni yılda asgari ücretin yüzde 25-30 arasında artmasını beklediklerini duyurdu. Ekonomistlerden de bu yönde tahminler geldi.Ancak bu orandan farklı rakamlar da konuşuluyor. Asgari ücret zammının yüzde 35-40 aralığında da olacağına yönelik tahminlerde var. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak?İşte asgari ücret tahminleri ve zamlı rakamlar:Yüzde 25: 21 bin 252 liraYüzde 30: 22 bin 102 liraYüzde 35: 22 bin 952 liraYüzde 40: 23 bin 802 liraYüzde 45: 24 bin 652 liraYüzde 50: 25 bin 503 lira