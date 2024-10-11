13 ilde yasadışı bahis operasyonu: 39 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürüttü. Samsun'da 11, Giresun'da 12, İstanbul'da 7, Adana'da 2, Trabzon, Rize, Sakarya, Antalya, Ankara, Kayseri, Ağrı, İzmir ve Batman'da 1'er kişi olmak üzere toplamda 41 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonkapsamında 39 şüpheli gözaltına alındı.