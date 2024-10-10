Tiran'da Namazgah Camii açıldı: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tiran'da Namazgah Camisi'nin açılışında konuştu.Başkan Erdoğan, 'Balkan Coğrafyasının en büyük Camisi sembol olacak' dedi. Erdoğan, Türkiye'nin Arnavutluk'un yanında yer almaya devam edeceğinin mesajını verdi.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Bugün çok büyük bir bahtiyarlık yaşıyorum. 2015 yılında temelini attığımız Balkanların en büyük camisinin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın katkıları ile inşa edilen caminin yapımına başta Sayın Rama olmak üzere emeği geçem tüm Arnavut kardeşlerimize teşekkür ediyorum.Balkan coğrafyasının en büyük camisinin kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalardaki yerini alacağına inanıyorum. Tiran Namazgah Camisi'ni bugünün inşaat teknolojisi ile, Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık. Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen cami üzerinde aynı anda 8 bin kişi ibadet edebilecek. Sergi salonu, kütüphane, çalışma odaları ve kültür merkezi ile camimizi bir külliye anlayışı ile inşa ettik.Namazgah Cami aramızdaki dostluğun kardeşliğin sembolü olacağından şüphe duymuyorum. Görenleri hayran veren, iç huzuru veren bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.Barış dini İslam'ın yüce değerlerinden kopmamalı, kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız.İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunlulukturBir kez daha Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya, İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum