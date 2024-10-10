Okul servisi süsü verilen araçtan çok sayıda kaçak göçmen çıktı

Alınan bilgiye göre, Kofçaz yolu üzerinde denetim yapan polis ekipleri okul servisini durdurdu. Araçta yapılan aramada 15 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücü C.K. gözaltına alındı.Emniyette işlemleri tamamlanan C.K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.