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Beyaz Gazete
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TBMM'de skandal! DEM'li vekiller İstiklal Marşı'nı okumadı

TBMM'nin açılış töreni düzenlendi. Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından okunan İstiklal Marşı'na DEM Partili vekiller eşlik etmedi.

TBMM'de skandal! DEM'li vekiller İstiklal Marşı'nı okumadı
Ekleme: 1.10.2024 - 15:28 Güncelleme: 1.10.2024 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
TBMM'de skandal! DEM'li vekiller İstiklal Marşı'nı okumadı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı başladı.

TBMM'deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

TBMM'nin açılış töreni düzenlendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

TBMM'de skandal! DEM'li vekiller İstiklal Marşı'nı okumadı

DEM'Lİ VEKİLLER İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMADI

Kurtulmuş'un açıklamalarının ardından Meclis'te İstiklal Marşı okundu.

Okunan İstiklal Marşı'na DEM Partili vekiller eşlik etmedi.