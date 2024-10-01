TBMM'de skandal! DEM'li vekiller İstiklal Marşı'nı okumadı
TBMM'nin açılış töreni düzenlendi. Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından okunan İstiklal Marşı'na DEM Partili vekiller eşlik etmedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı başladı.
TBMM'deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
TBMM'nin açılış töreni düzenlendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.
DEM'Lİ VEKİLLER İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMADI
Kurtulmuş'un açıklamalarının ardından Meclis'te İstiklal Marşı okundu.
Okunan İstiklal Marşı'na DEM Partili vekiller eşlik etmedi.