Şırnak’ta terör örgütü operasyonlarında 9 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörle mücadele ekiplerine Terör Örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'nin Eylem ve Faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerden 2'si ilgili il birimlerine teslim edildi. 7 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.