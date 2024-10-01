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Şırnak’ta terör örgütü operasyonlarında 9 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 1.10.2024 - 13:31 Güncelleme: 1.10.2024 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Şırnak’ta terör örgütü operasyonlarında 9 gözaltı
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörle mücadele ekiplerine Terör Örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'nin Eylem ve Faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si ilgili il birimlerine teslim edildi. 7 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak’ta terör örgütü operasyonlarında 9 gözaltı