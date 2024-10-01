Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Ekim 2024 hava durumu tahminini yayımladı. Rapora göre ekim ayının ilk günü, soğuk kış günlerini aratmayacak. Şiddetli yağış ve fırtına beklenirken 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.Bugün ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Bingöl, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Amasya, Tokat, Çorum, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Sakarya ve Kocaeli yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Rüzgârın; Marmara'nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Kastamonu, Bartın ve Zonguldak için turuncu kodlu, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Bolu, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Sinop, Van, Ardahan, Iğdır, Karabük ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı.Vatandaşlardan sel, su baskını ve fırtına, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 22°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 16°CParçalı bulutluİZMİR °C, 24°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 25°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 24°CAz bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 28°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 27°CParçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 20°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 14°CParçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı bulutluKONYA °C, 18°CParçalı bulutluYOZGAT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeyli, iç kesimlerinde batılı yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ARTVİN °C, 23°CParçalı bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere il geneli kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 22°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 19°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 20°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 20°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 24°CParçalı bulutluParçalı bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 29°CParçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 27°CParçalı bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 32°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 29°CParçalı bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı