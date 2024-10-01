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Kayalıkların arasında acı manzara: Genç balıkçı 2 gündür aranıyordu!

Acı olay Samsun Bafra'da yaşandı… Balık tutmak için açıldıkları teknenin alabora olmasıyla denizde kaybolan Orhan Çorbacı'nın (34) sabah saatlerinde kayalıkların arasında cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan ailesi yıkıldı…

Ekleme: 1.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 1.10.2024 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Kayalıkların arasında acı manzara: Genç balıkçı 2 gündür aranıyordu!Kahreden olay 29 Eylül saat 21.00 sıralarında Bafra ilçesi Fener Mahallesi'nde yaşandı. Cengiz Liman ile Orhan Çorbacı, balık tutmak için 'Liman 55' isimli tekneyle denize açıldı.

Kayalıkların arasında acı manzara: Genç balıkçı 2 gündür aranıyordu!

Bir süre sonra dalgalı denizde tekne alabora oldu. Suya düşen balıkçılardan Cengiz Liman yüzerek kıyıya çıktı. Liman, arkadaşını göremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Kayalıkların arasında acı manzara: Genç balıkçı 2 gündür aranıyordu!

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Cengiz Liman, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kayalıkların arasında acı manzara: Genç balıkçı 2 gündür aranıyordu!

Ekipler, kayıp olan Orhan Çorbacı'nın bulunabilmesi için denizde ve kıyı çevresinde çalışma başlattı.