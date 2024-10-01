İzmir'de çay kaşığıyla kapısını açtığı otomobili çaldı

Konak ilçesinde bir şüphelinin çay kaşığı ile yaptığı özel aparatla park halindeki bir otomobilin kapısını açıp çaldığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir'de yaşanan otomobil hırsızlığının taktiği, duyanları hayrete düşürdü.Konak ilçesinde bir otomobil sürücüsü, park ettiği aracı yerinde bulamayınca durumu polise ihbar etti.Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, otomobilin çalındığı noktada araştırma ve inceleme yaptı.Polis, şüphelinin İ.C. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla İ.C. yakalanıp, gözaltına alındı.İ.C.'nin çay kaşığından yaptığı özel aparatla otomobilin kapısını açıp, çaldığı saptandı.Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.