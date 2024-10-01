Gaziantep sokaklarında terör estirmişlerdi! Suç makineleri adliyede

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti ile beraber sokaklardaki 'çeteleşme' yeniden gündem oldu. Gaziantep'teki bir görüntünün sosyal medyada yayılması ile sokaklardaki çete dehşetinin bir örneği oldu.Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde bir grup şahıs, ellerinde uzun namlulu silahlarla sokağa çıkarak husumetlilerini tehdit etmişti. O anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından operasyon yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısları bir fabrikada kıstırdıktan sonra yakalamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şüphelilerin yakalandığı anlara ait görüntüleri 'gereği yapıldı' başlığıyla paylaşarak sosyal medyadan duyurmuştu.Özel harekat destekli operasyonla yakalanan 7 şüpheli ve şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen 5 şahıs daha gözaltına alındı.Yakalanan şüphelilerin, daha önce örgütlü bir şekilde 6 adet silahlı baskın ve yaralama, 3 adet tehdit, 3 adet başkasına ait kimlik kullanma suçlarını işledikleri tespit edildi. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Suç işlemek için örgüt kurma suçu kapsamında 9 adet suç işledikleri tespit edilen 12 şüpheli, karakolda tamamlanan işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.