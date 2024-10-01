Dışişleri'nden BAE'deki büyükelçilik saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hartum Büyükelçiliği Konutu'na yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hartum Büyükelçiliği konutuna yapılan saldırıyı, uluslararası hukuk ve diplomatik normların açık bir ihlali olarak değerlendirmekte ve kınamaktadır" denildi.Açıklamada şöyle denildi:"Türkiye, tüm tarafları uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırmakta ve diplomatik misyonların dokunulmazlığının, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi uyarınca korunmasının önemini vurgulamaktadır.Türkiye, Sudan'da ateşkes sağlanması ve kalıcı barışın tesis edilmesi yönündeki çabalarına kararlılıkla devam edecektir."