CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nde başkanlık makamına çıkışlar kapatıldı

Mart 2024 seçimlerinde CHP’ye geçen Beyoğlu Belediyesi’nde başkanlık makamına çıkışlar kapatıldı. Belediyede bulunan asansörlere başkanlık makamına çıkışları engellemek üzere kartlı sistem takıldı.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP'den her fırsatta 'vatandaşlarımıza belediyelerde kapılarımız her zaman açık' mesajları veriliyordu.



Hatta bazı CHP'li belediye başkanları 31 Mart seçimlerinin ardından kazandıkları belediye binalarındaki kapıları sökmüştü.



KAPI SÖKME GÖRÜNTÜLERİ TARİH OLDU



Yaşananların ardından sosyal medyaya CHP'li Beyoğlu Belediyesi'yle ilgili paylaşılan bir video dikkat çekti. Mart 2024 seçimlerinde CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nde başkanlık makamına çıkışlar kapatıldı.



BAŞKANLIK MAKAMINA ÇIKIŞLAR KAPATILDI: KARTLI SİSTEM GELDİ



Daha sonra ise belediyede bulunan asansörlere başkanlık makamına çıkışları engellemek üzere kartlı sistem takıldığı görüldü.



Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede tepkilere neden oldu.



O anlar bir şahsın telefon kamerasına böyle yansıdı.