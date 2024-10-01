Çeşme’de uyuşturucu çetesine operasyon

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak', 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti' ve 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından başlatılan soruşturmada şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.Tüm teknik ve soruşturma yöntemleri kullanılarak elde edilen bilgi ve belgelerle Başsavcılık talimatıyla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir, İstanbul, Bursa, Manisa, Konya, Van, Giresun ve Ağrı'da 44 adreste eş zamanlı yapılan operasyon sonucu 40 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı.Tespit edilen şüphelilerden 18'inin daha önce dosya kapsamındaki suçlardan tutuklandığı, 2 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde tutuklubulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 40 şüphelinin işlemlerinin ve el konulan materyaller üzerindeki incelemelerin halen devam ettiği öğrenildi.