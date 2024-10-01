Çeşme’de uyuşturucu çetesine operasyon
Çeşme’de uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 40 şüpheli yakalandı.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak', 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti' ve 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından başlatılan soruşturmada şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
44 ADRESE OPERASYON
Tüm teknik ve soruşturma yöntemleri kullanılarak elde edilen bilgi ve belgelerle Başsavcılık talimatıyla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir, İstanbul, Bursa, Manisa, Konya, Van, Giresun ve Ağrı'da 44 adreste eş zamanlı yapılan operasyon sonucu 40 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı.
DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR
Tespit edilen şüphelilerden 18'inin daha önce dosya kapsamındaki suçlardan tutuklandığı, 2 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde tutuklu
bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 40 şüphelinin işlemlerinin ve el konulan materyaller üzerindeki incelemelerin halen devam ettiği öğrenildi.