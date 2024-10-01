Android 16'nın ismi için büyük sürpriz! Türk tatlısını tercih ettiler

Geçtiğimiz aylarda duyurulan Android​ 15 işletim sistemi henüz bütün akıllı telefonlara gelmemişken, şimdi Android 16 sürümünde kullanılacak tatlı adı Android Open Source Project (AOSP) veritabanında ortaya çıktı. Google​, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından birini tercih etti.Bilindiği üzere Google, Android sürümleri için alfabetik sırayla bir tatlı ismi belirliyor. Android 10'a kadar, tatlılar ilgili versiyonun ana ismi olarak kullanılıyordu. Android 15'in ismi 'Vanilla Ice Cream' idi ve bu sıraya göre Android 16'nın tatlı adının W harfi ile başlaması öngörülüyordu. Ancak öyle olmayacak.'Android Authority' sitesinin haberine göre, AOSP'nin kaynak kodlarında yer alan satırlarda, Android 16 için 'Baklava' ifadeleriyle bahsedildi. Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görülebileceği üzere, 'min_sdk_version' alanında 'baklava' ibaresi yeni sürümün ismi olarak yer alıyor.Android 16'nın resmi olarak 'Baklava' ismiyle yayınlanmayacağını belirtmekte fayda var. Baklava, yalnızca işletim sisteminin geliştirme sürecinde kullanılmış bir adı olarak kalacak. Yeni sürüm sade bir şekilde 'Android 16' olarak piyasaya sunulacak.Şu ana kadar kullanılan Android tatlı adları:- Android 1.0 - Yok- Android 1.1 - Petit Four- Android 1.5 - Cupcake- Android 1.6 - Donut- Android 2.0/2.1 - Éclair- Android 2.2 - Froyo- Android 2.3 - Gingerbread- Android 3.0 - Honeycomb- Android 4.0 - Ice Cream Sandwich- Android 4.1-4.3 - Jelly Bean- Android 4.4 - KitKat- Android 5.0/5.1 - Lollipop- Android 6.0 - Marshmallow- Android 7.0/7.1 - Nougat- Android 8.0/8.1 - Oreo- Android 9 - Pie- Android 10 - Quince Tart- Android 11 - Red Velvet Cake- Android 12/12L - Snow Cone- Android 13 - Tiramisu- Android 14 - Upside Down Cake- Android 15 - Vanilla Ice Cream