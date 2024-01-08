MHP lideri Devlet Bahçeli'den İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a tebrik telefonu

AK Parti'de 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye başkanlıklarıyla ilgili aday belirleme çalışmasında sona gelindi. AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adaylarını açıkladı. İstanbul'un adayı ise Murat Kurum oldu.BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİAdaylığına ilişkin konuşan Kurum, en başta böyle yüce bir görev için kendisini aday gösteren Başkan Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nın tüm paydaşlarına da ayrı ayrı teşekkür ettiğini dile getirdi.BAHÇELİ'DEN TEBRİK TELEFONUMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Murat Kurum'u telefonla arayarak İBB Başkan Adaylığından dolayı tebrik etti.