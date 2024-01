Fethi Sekin şehadetinin 7. yılında da unutulmadı! Kahraman şehit dualarla anıldı

İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda örgüt mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve saldırıda kurşunların isabet etmesi sonucu şehit olan adliye çalışanı Musa Can, şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı.Adliye önünde motosikletli trafik polisi olarak görev yaparken teröristlerin planını gerçekleştirmesini engelleyen ve tüm Türkiye'nin kahramanı olan Fethi Sekin'i arkadaşları meslek aşkı, yardımseverliği ve neşeli tabiatıyla hatırlıyor.Fethi Sekin ile yaklaşık 15 yıl mesai arkadaşlığı yapan emekli trafik polisi Şahin Çevik, şehit polis memurunun adının verildiği caddede, her yıl 5 Ocak'ta yüreğinin burulduğunu, üzüldüğünü ancak arkadaşıyla gurur duyduğunu anlattı.Fethi Sekin'i "mükemmel üstü bir insan" olarak tanımladığını ifade eden Çevik, "Fethi farklı bir insandı. Çok sevecen, yardımsever, 10 numara bir insandı. İnsanlara hep yardım etmek isteyen, yardım ederken hiçbir menfaat, karşılık beklemeyen bir cengaverdi. Her yere koşan bir insandı" dedi.Fethi Sekin ile uzun yıllar sabah 07.30'dan akşam 19.30'a kadar birlikte görev yaptıklarını, aynı noktada nöbet beklediklerini aktaran Çevik, "Adliye önündeki o kocaman caddenin üzerinde beraber görev yapardık. Çok anılarımız var. Hatıralarımızda yaşıyor. Unutmam mümkün değil. Öyle bir insanla arkadaşlık yaptığım için de gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten unutamayacağımız bir arkadaşımızdı. İyi olduğu kadar çok şakacı da bir insandı." diye konuştu.Çevik, Sekin'in telsiz anonsundan geçen olayları dikkatle takip ettiğini, bir an önce müdahale etme gayreti içinde olduğunu belirterek, bu konuda unutamadığı bir anısının olduğunu anlattı.İzmir Adliyesi önünde çalışırken 2014 yılında telsizden Manisa'dan gelen bir tırın frenlerinin patladığı, yokuş aşağı kontrolsüz şekilde ilerlediği ihbarı geldiğini anlatan Çevik, "Fethi hemen atladı motoruna gidiyordu. Ben, 'Senin görev yerin burası, ne işin var orada?' dedim. 'Abi gideyim, ben çabuk giderim, belki daha önce yetişirim, uyarabildiğim kadar aracı uyarayım.' demişti. Fethi motoruyla son sürat olay yerine gidip tır oraya gelmeden bir sürü aracı yoldan çekerek büyük bir kazayı önlemişti" diye konuştu.Sekin'in duyduğu tüm olaylara müdahale etmeye çalıştığını, kendisinin de ona kızdığını vurgulayan Çevik, "'Bu İzmir'i sen mi kurtaracaksın?' derdim. İzmir'de çok çok büyük bir olayı önlemiş oldu. Orada olayın büyümesini önledi. Çok insan bunu fark etmiyordur belki ama çoğu insanın yapamayacağı yapıp, kendisini ölüme attı. Aracın arkasında siper edip karşı tarafı oyalayabilirdi. Ama ne yaptı? Resmen üzerlerine yürüdü. Alsa unutamayacağımız bir kardeşimiz. Olay sanki daha dün olmuş gibi." ifadelerini kullandı.Şehit polis Fethi Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde doğdu. Lise eğitimi sonrası girdiği Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. Bingöl'e 1999'da tayini çıkan Sekin, kentte 3 yıl görev yaptıktan sonra 2002'de İzmir'de görevlendirildi.Fethi Sekin, büyük bir kahramanlık gösterdiği İzmir'de yaklaşık 9 yıl Motosikletli Şahinler Timi'nde çalıştı. Evli ve 3 çocuk babası Sekin, İzmir Adliyesinde mesleğini titizlikle yapıp, gönüllerle taht kurdu.Saldırı planlayan PKK'lı 2 terörist, bomba ve silah yüklü otomobille 5 Ocak 2017'de saat 16.00 civarında İzmir Adliyesi önüne geldi.Sürücü koltuğundaki terörist, aracın direksiyonunu kırıp otomobiliyle İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarptı. Planları dahilinde olmadığı anlaşılan bu olayla panikleyen teröristler, eylemi gerçekleştirmek için bomba yüklü araçtan inip yaya olarak uzaklaştı.Caddenin karşısına geçen teröristler, bomba yüklü otomobili patlattı. Patlama sesi üzerine bölgede görevli polis memuru Fethi Sekin, tereddüt etmeden teröristlerle çatıştı. Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin bir aracın arkasından AK-47 (Kalaşnikof) silahla açtığı ateş sonucu vurularak şehit oldu.Fethi Sekin'i şehit eden terörist de polis tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerde 2 AK-47, RPG-7 roketatar, TNT, 8 roketatar mühimmatı, el bombaları bulunduğu tespit edildi.Kahramanlığın sembol ismi olan Fethi Sekin, 7 Ocak 2017'de memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde son yolculuğuna uğurlandı.Hain saldırının ardından adliyeye gelen İzmirliler, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi. Adliye önünde saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi, Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi.Yurt genelinde birçok yere şehit polisin adı verildi, böylece Fethi Sekin ismi ölümsüzleştirildi. Türkiye çapında birçok spor organizasyonu Fethi Sekin anısına yapıldı.Memleketi Elazığ'daki şehir hastanesine ve İzmir'deki bir okula da adı verilen Sekin'in ismi, cadde ve sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde yaşatılıyor.Şehit Musa Can, 1969 yılında Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyünde doğdu.Evli ve 3 çocuk babası olan Can, daha önce Tekel'de çalışırken kurumun kapatılması sonrası İzmir Adliyesinde görev yapmaya başladı.48 yaşında şehit olan Musa Can, 12. Asliye Ceza Mahkemesinde 5 yıl önce çalışmaya başladı, emekliliğine kısa bir süre kala İzmir Adliyesi C kapısı önündeki terör saldırısında evrak taşıdığı sırada silah seslerini duyması üzerine camdan bakıp, bir kurşunun isabet etmesi sonucu şehit oldu.Can'ın cenazesi 7 Ocak 2017'de Uzundere Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Uzundere Mezarlığı'nda toprağa verildi.