Türkiye ve Avrupa'nın başı dertte! Meteoroloji uzmanı uyardı Tarihte bir ilk yaşanacak

Türkiye yeni yıla buz gibi bir hava ile merhaba diyecek! Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Avrupa'yı bekleyen hava değişikliği konusunda uyardı. "Türkiye'nin başı dertte" ifadesi kullanan Ökten'in uyarıları sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Hava sıcaklıklarında rüzgar tersine dönüyor. Uzun süredir mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden hava durumu için meteoroloji uzmanları peş peşe açıklamalar yapmaya başladı. Türkiye ülke genelinde soğuk hava dalgasının esiri olacak.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise en dikkat çekici yorumu vatandaşlar ile paylaştı. Türkiye'yi etkisi altına alacak olan soğuk hava dalgasına ilişkin tarih veren Ökten vatandaşları tek tek uyardı.17 Ocak tarihinde Türkiye'nin 'tarihi bir olayla' karşı karşıya kalacağını belirten Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, "Türkiye'nin başı dertte" ifadesiyle vatandaşları uyardı.Tedirgin eden uyarıları ile sosyal medyada dikkat çeken Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, beklenen soğuk hava dalgasını ilişkin yayınladığı haritaya ek olarak, "17 Ocak'ta kuzey kutbundaki tüm soğuklar kutuptan dışarı çıkacak ve aşağı inecek. Ya Türkiye, Ya da Avrupa'nın başı dertte. Tarihi bir olay...” ifadelerini kullandı.