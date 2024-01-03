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TCMB duyurdu! Reel kesim döviz açığı ekim ayında azaldı

TCMB'nin yayımladığı verilere göre reel kesim döviz açığı 2 milyar 290 milyon dolar düşerek 77 bin 558 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekleme: 3.01.2024 - 15:45 Güncelleme: 3.01.2024 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
TCMB duyurdu! Reel kesim döviz açığı ekim ayında azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri istatistiklerini yayınladı.

Buna göre firmaların döviz varlıkları arttı yükümlülükleri azaldı.

Ekim 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri değerlendirildiğinde; Eylül 2023 verilerine göre varlıklar 2 milyar 731 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 441 milyon ABD doları arttı.

Net döviz pozisyonu açığı geriledi

Net döviz pozisyonu açığı ise 77 bin 558 milyon ABD doları olarak gerçekleşti ve Eylül 2023 dönemine göre 2 milyar 290 milyon ABD doları oranında azaldı.

İhracat alacakları ve sermaye yatırımları arttı

Ekim 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları, yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1.181 milyon ABD doları, 1.032 milyon ABD doları ve 535 milyon ABD doları arttı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, menkul kıymetler 17 milyon ABD doları azaldı ve sonuç olarak varlıklar 2.731 milyon ABD doları yükseldi.

Yükümlülük dağılımı

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 530 milyon ABD doları ve 358 milyon ABD doları artarken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 447 milyon ABD doları azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 441 milyon ABD doları yükseldi.
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