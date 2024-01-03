Sahibinden.com neden çöktü? İşte ilk açıklama ve iddialar

Binlerce kullanıcısı olan sahibinden.com ilan sitesi, 3 Ocak sabahından itibaren erişime kapandı.Siteye giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun kaynağını merak ederken, şirket yaptığı açıklamada kullanıcıları bilgilendirdi.Konuyla ilgili açıklama yapan Sahibinden, alan adı sağlayıcısıyla ilgili sorunların olduğunu söyledi. İşte açıklamanın tamamı: Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.Sitenin çökmesi sonucu sosyal medyada bazı iddialar ortaya atıldı. Bu iddialardan en dikkat çekici olanı ise 'şirketin domain süresini uzatmayı unuttuğu' oldu.İddialara göre, Sahibinden com sitesi domain süresini uzatmayı unuttuğu için ödemesi gecikince boşa düştü ve Florida'dan bir network şirketi olan Network Solutions LLC tarafından 2025 yılına kadar satın alındı.Alan adının kayıt bilgilerine baktığımızda, en son 2 Ocak tarihinde işlem yapıldığını ve alan adı süresinin 30 Aralık 2025 tarihine uzatıldığını görüyoruz.Ayrıca sahibinden.com alan adının kayıt şirketi Network Solutions LLC olarak görülüyor.Konuyla ilgili şimdilik başka bir açıklama yapılmadı.