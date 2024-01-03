  • USD: 29,74 - 29,79
  • EURO: 32,54 - 32,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sahibinden.com neden çöktü? İşte ilk açıklama ve iddialar

Sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanan sahibinden.com ilan sitesine ilişkin resmi açıklama geldi. Sitenin erişim sorunuyla alakalı çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

Ekleme: 3.01.2024 - 13:07 Güncelleme: 3.01.2024 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
Sahibinden.com neden çöktü? İşte ilk açıklama ve iddialarBinlerce kullanıcısı olan sahibinden.com ilan sitesi, 3 Ocak sabahından itibaren erişime kapandı.

Siteye giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun kaynağını merak ederken, şirket yaptığı açıklamada kullanıcıları bilgilendirdi.

'Alan adı sağlayıcısıyla sorun yaşıyoruz'

Konuyla ilgili açıklama yapan Sahibinden, alan adı sağlayıcısıyla ilgili sorunların olduğunu söyledi. İşte açıklamanın tamamı: Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

sahibinden.com neden çöktü

Sitenin çökmesi sonucu sosyal medyada bazı iddialar ortaya atıldı. Bu iddialardan en dikkat çekici olanı ise 'şirketin domain süresini uzatmayı unuttuğu' oldu.

İddialara göre, Sahibinden com sitesi domain süresini uzatmayı unuttuğu için ödemesi gecikince boşa düştü ve Florida'dan bir network şirketi olan Network Solutions LLC tarafından 2025 yılına kadar satın alındı.

Alan adının kayıt bilgilerine baktığımızda, en son 2 Ocak tarihinde işlem yapıldığını ve alan adı süresinin 30 Aralık 2025 tarihine uzatıldığını görüyoruz.

Ayrıca sahibinden.com alan adının kayıt şirketi Network Solutions LLC olarak görülüyor.

Konuyla ilgili şimdilik başka bir açıklama yapılmadı.

Sahibinden.com neden çöktü? İşte ilk açıklama ve iddialar
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama
HDP'nin oyu için önce Türk Bayrağı'nı sonra Atatürk'ü kaldırdılar!
İstanbul'da bitmek bilmeyen üst geçit... İBB'nin çalışmasında vatandaşlar isyan etti
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor... Son 24 saatte 128 şehit daha
Tokyo Havalimanı'ndaki kazanın sebebi belli oldu
Bakan Uraloğlu: Milli ve Yerli Elektrikli Tren Seti projemizde seri üretime başladık
Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e para akışı sağladığı mesajlar! 'Hocam para hesabınıza geldi..'
AK Parti'de yerel seçim mesaisi sürüyor: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
İyi Parti'de bir istifa daha: Ali Kıdık partiden ayrıldı
CHP'den bir heykel hizmeti daha! Dikili'de Bülent Ecevit heykeli yenilendi
Fatih Altaylı nasıl kıvıracağını şaşırdı: 'Sanki yumruk atana eline sağlık diyormuşum!'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: '2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor'
Sarıyer'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı!
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu İslam Cehanfer öldürüldü
6 aylık enflasyon farkı BELLİ OLDU! Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı talimatı!
Türkiye'nin 2022'de vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Enflasyon rakamları belli oldu!
11 ilde Kafes-28 operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı
Netanyahu gidici! 'Gazze Kasabı'na soğuk duş: Halkın sadece yüzde 15'i istiyor
Fatih Altaylı'ya 2 ayrı soruşturma! Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı: Saldırgan gence destek çıkmıştı...
NASA'nın yeni hedefi 'Güneş'e dokunmak'

NASA'nın yeni hedefi 'Güneş'e dokunmak'

Dünyanın en havalı yerleri seçildi: Listede dikkat çeken Türkiye detayı! Duyan görmek için geliyor

Dünyanın en havalı yerleri seçildi: Listede dikkat çeken Türkiye detayı! Duyan görmek için geliyor

Obeziteye savaş açtı: 15 günde 15 kilo verdi! 'Artık sağlığım yerinde...' Görenler tanıyamıyor...

Obeziteye savaş açtı: 15 günde 15 kilo verdi! 'Artık sağlığım yerinde...' Görenler tanıyamıyor...

Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!

Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!

Türkiye'den izlenebilecek: Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım!

Türkiye'den izlenebilecek: Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım!

İletişim Başkanlığı uyardı! Telefonunuza gelen o mesaja dikkat edin!

İletişim Başkanlığı uyardı! Telefonunuza gelen o mesaja dikkat edin!