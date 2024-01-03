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Obeziteye savaş açtı: 15 günde 15 kilo verdi! 'Artık sağlığım yerinde...' Görenler tanıyamıyor...

Gaziantep’te yaşayan 37 yaşındaki Erhan Arsal, 220 kiloyla girdiği mide ameliyatının ardından 15 günde 15 kilo vererek 205 kiloya düştü. Gaziantep’te yaşayan Erhan Arsal, uzun yıllar kilo sorunu ile mücadele ediyordu. Obeziteye bağlı rahatsızlığı bulunan Arsal, arkadaşlarının tavsiyesiyle tüp mide ameliyatıyla zayıflamaya karar verdi.

Ekleme: 3.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 3.01.2024 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
Obeziteye savaş açtı: 15 günde 15 kilo verdi! 'Artık sağlığım yerinde...' Görenler tanıyamıyor...
Yıllarca kilo sorunu yaşayan ve yaptığı spor ve diyetlere rağmen zayıflayamayan 37 yaşındaki Ersan Arsal, Genel Cerrahi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz'a başvurdu. Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz tarafından yapılan tahlil ve tetkikler sonrası ameliyata alınan Arsal, 15 günde 15 kilo vererek 220 kilodan 205 kiloya indi.

'REJİM VE DİYET YAPMAMA RAĞMEN ZAYIFLAYAMADIM'

Op. Dr. Yılmaz tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından 220 kilo olan Arsal için 'Sleeve Gastrektomi' (Tüp mide) ameliyatı yapılmasına karar verildi. Başarılı operasyon sonrası hem sağlığına hem de ideal kiloya kavuşacağı için mutlu olduğunu dile getiren 37 yaşındaki Ersan Arsal, 'Yaklaşık 30-35 yıldır kiloluyum. Çok rejim ve diyet yapmama rağmen zayıflayamadım. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine Emin hoca ile tanıştık, ameliyatımı oldum. Şuan sağlığım yerinde 15 günde 15 kilo verdim. Rabbime şükürler olsun' dedi.


'220 KİLOLUK CİDDİ BİR OBEZİTE HASTAMIZDI'

Yapılan tahlil ve tetkikler sonrası ameliyata alınan Arsal'ın 15 günde yaklaşık 15 kilo sadece yağdan verdiğini vurgulayan Genel Cerrahi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz, 'Erhan bey bizimle uzun zamandır diyalog içerisindeydi. Gelip gelmeme konusunda kararsızdı. Gaziantepli ama yurtdışında işi gereği çalışıyordu. Aralık ayının ortalarında bizlere başvurdu ve bizlerde hazırlıklarını yaptık. Yaklaşık 220 kiloluk ciddi bir obezite hastamızdı. Yapılan hazırlıkların ardından ameliyatını gerçekleştirdik, ameliyatı başarılı sonuçlandı. Hastamız çok uyumlu ve istekliydi. 15 günlük takibinde yaklaşık 15 kilo sadece yağdan kilo verdi' şeklinde konuştu.

'EN KÖTÜ SENARYO HASTALARIN TAKİPSİZ KALMASIDIR'

Op. Dr. Yılmaz, 'Hasta seçimi bu tür olaylarda çok önemlidir. Her önümüze geleni ameliyat etmiyoruz. Ciddi testlerden geçirdikten sonra hastalarımızı ameliyata hazırlayarak karar veriyoruz. Bakanlığında önerdiği çerçevede mutlaka iyi bir ön çalışma sonrasında hastalarımızı ameliyata alıyoruz. Ameliyat sonrasında ciddi takip gerektiren bir ameliyattır. Diyetisyenimizle birlikte 1 yıl boyunca düzenli olarak aylık kontrollerini mutlaka yaparak takibini yapıyoruz. En kötü senaryo hastaların takipsiz kalmasıdır' diye konuştu.

Obeziteye savaş açtı: 15 günde 15 kilo verdi! 'Artık sağlığım yerinde...' Görenler tanıyamıyor...
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