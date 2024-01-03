Kırmızı bültenle aranan Hollandalı Alanya'da yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'kara para aklama', 'sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollandalı H.T'nin Alanya'da olduğunu tespit etti.Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.