AK Parti'de yerel seçim mesaisi sürüyor: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

AK Parti'de yerel seçim mesaisi devam ediyor. Aday Tespit Komisyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir kez daha toplanacak.

Türkiye'nin gündemi yerel seçimler...AK Parti'de gözler, 31 Mart Yerel Seçimleri için belediye başkan adaylarına çevrildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki mesaisini bugün de sürdürecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.00'de Aday Tespit Komisyonu'nu toplayacak.Toplantıya; AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya da katılacak.AK Parti'de belediye başkan adaylarının, ocak ayının ortasına kadar açıklanması bekleniyor.Bu kapsamda 7 ve 15 Ocak tarihleri ön plana çıkıyor.