Başkan Erdoğan açıkladı! Refah payı yüzde 5, en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu
Emekliye ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı bugün Kabine Toplantısı sonrası belli oldu. Yüzde 37,57'lik emekli kök maaş zammı iyileştirildi. Emekliye refah payı düzenlemesinin de içinde olacağı yasa Meclis Başkanlığına sunuldu. 2024 emekli zammı için Emekliye ek zam ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37,57 oranında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak. Ek zam ve en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeler sonrası oluşacak maaş farkları, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle SGK ödeme yapacak.
Burada bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları ek zamlı yeni oranlardan ödenecek.
Memur emeklisi 1-5 Ocak tarihinde zamsız olarak maaşlarını aldı. Yüzde 49,25'lik zam nedeniyle doğan maaş farklarının da Ocak ayının son haftasında hesaplara geçmesi bekleniyor. Öte yandan memur emeklisi 1-5 Şubat tarihleri arasında yüzde 49,25'lik zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.
4A-SSK ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
SSK emekli maaşları sigorta tahsis numarasının son hanesine göre; 17-26 Ocak tarihinde,
Bağ-Kur emekli maaşları ise 25-28 Ocak tarihinde yüzde 37,57'lik zam ile hesaplara yatacak.
- Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar Ocak ayının 17'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar Ocak ayının 18'inde
- Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar Ocak ayının 19'unda
- Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar Ocak ayının 20'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar Ocak ayının 21'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar Ocak ayının 22'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar Ocak ayının 23'ünde
- Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar Ocak ayının 24'ünde
- Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar Ocak ayının 25'inde
- Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar Ocak ayının 26'sında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.
4B-BAĞKUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
- Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar Ocak ayının 25'inde
- Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar Ocak ayının 26'sınde
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar Ocak ayının 27'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar Ocak ayının 28'inde zamlı emekli maaşı ödemesi alacak.
DUL-YETİM AYLIĞI ORANI NİSPETİNDE VATANDAŞA ÖDENECEK
Dul ve yetim aylığı alanlara da 4A-4B kategorisinde yüzde 37,57 ve 4C kategorisinde yüzde 49,25 zam yapılacak. SSK, Bağ-Kur'a refah payı uygulanması ile emekli ve dul aylıkları da o oranda artacak.
En düşük emekli aylığı 10.000 TL ile hesap yapılırsa;
- Yüzde 75 oranında dul aylığı veya yetim aylığı alan bir kişi 7.500 TL,
- Yüzde 50 oranında hissesi olan bir kişi 5.000 TL,
- Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 2.500 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.