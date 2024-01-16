Başkan Erdoğan açıkladı! Refah payı yüzde 5, en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu

Emekliye ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı bugün Kabine Toplantısı sonrası belli oldu. Yüzde 37,57'lik emekli kök maaş zammı iyileştirildi. Emekliye refah payı düzenlemesinin de içinde olacağı yasa Meclis Başkanlığına sunuldu. 2024 emekli zammı için Emekliye ek zam ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

SSK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37,57 oranında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak. Ek zam ve en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeler sonrası oluşacak maaş farkları, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle SGK ödeme yapacak.Burada bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları ek zamlı yeni oranlardan ödenecek.Memur emeklisi 1-5 Ocak tarihinde zamsız olarak maaşlarını aldı. Yüzde 49,25'lik zam nedeniyle doğan maaş farklarının da Ocak ayının son haftasında hesaplara geçmesi bekleniyor. Öte yandan memur emeklisi 1-5 Şubat tarihleri arasında yüzde 49,25'lik zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.SSK emekli maaşları sigorta tahsis numarasının son hanesine göre;tarihinde,Bağ-Kur emekli maaşları isetarihinde yüzde 37,57'lik zam ile hesaplara yatacak.Dul ve yetim aylığı alanlara da 4A-4B kategorisinde yüzde 37,57 ve 4C kategorisinde yüzde 49,25 zam yapılacak. SSK, Bağ-Kur'a refah payı uygulanması ile emekli ve dul aylıkları da o oranda artacak.En düşük emekli aylığı 10.000 TL ile hesap yapılırsa;