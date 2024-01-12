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Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Gazze'den 85 hasta daha Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 hasta ve yaralının Gazze'den Mısır'a geçişinin sağlandığını belirterek hastaların Ankara'ya getirileceğini açıkladı. Gazzeli hastaları taşıyan uçaklar, Etimesgut Havaalanı'na indi.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Gazze'den 85 hasta daha Türkiye'ye getirildi
Ekleme: 12.01.2024 - 09:19 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Gazze'den 85 hasta daha Türkiye'ye getirildi
Gazze Şeridi'ne saldırılarını aylardır şiddetli bir şekilde devam ettiren İsrail güçleri ev, okul, hastane, cami, kilise bakmaksızın tüm bölgeye bomba yağdırıyor.

Açıklanan son resmi verilere göre 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 23 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 59 bini aşkın kişi ise yaralandı.. Bölgeye yardım elini uzatan Türkiye, Filistinli mazlumlara desteklerini sürdürüyor.

85 hasta Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Gazze'den Mısır'a getirilen hastalara ilişkin paylaşımda bulundu.

85 hasta ve yaralı ile 106 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişinin sağlandığını bildiren Koca, şunları kaydetti:

Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi, Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda.

Gazze'den 7. tahliye: Uçaklar Ankara'ya indi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan 59 hastayla beraberindeki 72 refakatçi, Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Gazzeli hastalar ve refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan ikinci uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi.

Gazze'den 7. tahliye operasyonu kapsamında, MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı A400M tipi uçakla getirilen 56 hastanın sağlık durumları, yolculuk boyunca 10 kişilik UMKE ekibince takip edildi.

Hastalar hastanelere sevk edildi

Hastalar, havaalanında bekletilen ambulanslarla Etlik ve Bilkent şehir hastaneleri ile Ankara ve Yenimahalle eğitim araştırma hastanelerine sevk edildi.
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