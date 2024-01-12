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Beyaz Gazete
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Özgür Özel kontrolü kaybetti! Ekrem İmamoğlu’nun dayatmalarını kabul etti DEM Parti’ye boyun eğdi!

CHP'de değişim sözde kaldı. Özgür Özel, partide iyice kontrolden çıktı. İttifak çalışmalarında ve aday pazarlıklarında umduğunu bulamadı. Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermek isteyince Mansur Yavaş ile arası açıldı… Ekrem İmamoğlu'nun ise önerdiği tüm isimleri kabul etmek zorunda kaldı. Hatay'da Lütfü Savaş'ı aday göstermesi ise partilileri kızdırdı. Köşeye sıkışan Özgür Özel, son çare PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'ye sarıldı… Dün, DEM Parti eş başkanlarını kırmızı halı ile karşılayıp genel merkezde ağırladı. Kirli ittifakı açıkladı: İlişkilerimizi açık ve şeffaf yürüteceğiz…

Özgür Özel kontrolü kaybetti! Ekrem İmamoğlu’nun dayatmalarını kabul etti DEM Parti’ye boyun eğdi!
Ekleme: 12.01.2024 - 09:04 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Özgür Özel kontrolü kaybetti! Ekrem İmamoğlu’nun dayatmalarını kabul etti DEM Parti’ye boyun eğdi!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kriz bitmedi. Seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmalarının ardından koltuktan indirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel geçti. Yerel seçim çalışmalarına başlayan Özgür Özel'in ittifak çalışmaları da aday pazarlıkları da umduğu gibi gitmedi. Adayların belirlendiği Parti Meclisi'nde gerilim yükseldi.

Özgür Özel kontrolü kaybetti! Ekrem İmamoğlu’nun dayatmalarını kabul etti DEM Parti’ye boyun eğdi!

MANSUR YAVAŞ KRİZİ ÇIKTI!

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut'tan aday göstermek istemesi Mansur Yavaş'ı küplere bindirdi. Saatlerce süren kriz, PM üyelerinin de arasını gerdi. Bazı üyelerin 'Mansur Yavaş bu partinin ilçe adaylarına karışamaz' şeklinde çıkışlar yaptığı bildirildi. Yavaş'ın bu süreçte İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı Etimesgut adayı yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Yavaş'ın aynı zaman Gölbaşı adayı konusunda da parti yönetimiyle ters düştüğü ve yaşanan son gelişmelerden rahatsız olduğu bildirildi.

Özgür Özel kontrolü kaybetti! Ekrem İmamoğlu’nun dayatmalarını kabul etti DEM Parti’ye boyun eğdi!

İMAMOĞLU BÜYÜKERŞEN'İ TASFİYE ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise PM'den istediğini alan tek isimdi. Çift başlı yönetimin yaşandığı partide, Ekrem İmamoğlu tüm istediklerini Özgür Özel'e kabul ettirdi.

İstanbul'un 12 ilçesinde kendi işaret ettiği adayları PM'den geçiren İmamoğlu, bir de sosyal medya paylaşımı yaparak adeta zaferini ilan etti. Hatta kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i de koltuğundan indirerek tasfiye etti. PM tarafından, 31 Mart yerel seçimlerinde Eskişehir adayı olarak Ayşe Ünlüce gösterildi.

Özgür Özel kontrolü kaybetti! Ekrem İmamoğlu’nun dayatmalarını kabul etti DEM Parti’ye boyun eğdi!

ÖZEL'İN SÖZLERİ BOŞTA KALDI

PM'de Özgür Özel'in tükenişi bulunla da bitmedi. Geçen ay 'Manavgat'tan aday olacak' dediği Şükrü Sözen yerine Niyazi Nefi Kara aday gösterildi. 6 Şubat depremlerinin ardından katıldığı canlı yayında Hatay'daki enkazın sorumlusu olarak da CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı gösteren Özel, 'Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak' ifadeleriyle değişimin sinyallerini verdi. Bu açıklamaya rağmen PM, Hatay adayı olarak bir kez daha Lütfü Savaş'ı seçti. Özel'in bu kararı tepkileri de beraberinde getirdi.

ANTALYA'DA 'DEM' KORKUSU

Özel'i elini kolunu bağlayan bir diğer detay ise terör örgütü güdümündeki DEM Parti'ydi. Antalya'da DEM Parti'ye salon tahsis etmeyerek gündeme gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylık görüşmesi ileri bir tarihe erteledi. Kararın alınmasında DEM Parti'den yapılan 'Salon vermeyene oy vermeyiz' açıklamalarının etkili olduğu öğrenildi.

Özgür Özel kontrolü kaybetti! Ekrem İmamoğlu’nun dayatmalarını kabul etti DEM Parti’ye boyun eğdi!

DEM PARTİ'YE KIRMIZI HALILI KARŞILAŞAMA!

Parti içinde tartışmalar sürerken Özgür Özel, DEM Parti'nin eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, dün CHP Genel Merkezi'nde misafir etti. Yoluna kırmızı halılar serdiği DEM Parti liderleri ile 1.5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında, PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile iş birliğini açık açık ilan etti. 'DEM Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra da kamuoyu önünde, açık ve şeffaf bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz' dedi.

'CUMHURİYETİ KURDUK' DEDİ, KAYYUMU ELEŞTİRDİ

DEM Parti'nin arzuladığı bir dille açıklamalarına devam eden Özel, kayyum atamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek de dikkat çekti. CHP'nin 'Cumhuriyet'i kuran parti' olduğunu vurguladıktan sonra terör örgütünün belini kıran kayyumları eleştiren Özel, 'Bazı seçmenlerin kendilerine yerel yönetici seçebildiği, bazılarının yerel yöneticilerini seçemediği, seçseler dahi yönetmelerine izin verilmediği bir ülkeyi kabul etmemiz mümkün değildir. O yüzden bu kayyum siyasetini bir kez daha kesin ve net bir dille reddediyoruz' dedi.

Özgür Özel kontrolü kaybetti! Ekrem İmamoğlu’nun dayatmalarını kabul etti DEM Parti’ye boyun eğdi!

'YERİNDEN YÖNETİMİ ÖNEMSİYORUZ'

Ortak basın toplantısında konuşan Tülay Hatimoğulları, Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu iddia ederek, '100 yıl boyunca eksik bıraktıklarımızı tamamlamak için ikinci yüzyıl tarihi bir fırsattır' diyerek adeta kara propaganda yaptı. Tuncer Bakırhan ise yerel seçimlere yönelik iş birliği konusu ele aldıklarını açıkladıktan sonra Özgür Özel gibi kayyum uygulamalarından rahatsızlığını dile getirdi. Bakırhan, 'Önümüzdeki dönem kayyum sisteminin son bulmasını istiyoruz' dedi.











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