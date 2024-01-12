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16 ilde Sibergöz-14 Operasyonu: 120 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet suçlarına yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Sibergöz-14 Operasyonu'nda 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

16 ilde Sibergöz-14 Operasyonu: 120 şüpheli yakalandı
Ekleme: 12.01.2024 - 08:57 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
16 ilde Sibergöz-14 Operasyonu: 120 şüpheli yakalandı
Yasa dışı bahis oynayanlara geçit yok.

Suçluların üzerine kabus gibi çökmeye devam eden İçişleri Bakanlığı, son olarak futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet suçlarına yönelik Sibergöz-14 Operasyonu'nu düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonun detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

120 şüpheli yakalandı

Buna göre 16 ilde birden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyon kapsamında 120 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Operasyonlar sonucunda; 80 adet otomobil, 10 adet motosiklet, 19 adet villa daire, 8 adet arsa olmak üzere toplam 242 Milyon TL değerinde taşınır/taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Piyasa değeri 242 milyon TL değerindeki mallara el kondu

Ayrıca 2 adet kiralık kasa, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve bankalarda bulunan hesaplara, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ile çok miktarda dijital materyale el konulduğu da paylaşıldı.

16 ilde Sibergöz-14 Operasyonu: 120 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı

'Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.' diyen Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

'Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Antalya merkezli İstanbul, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara, Malatya, Hakkari, Adana, İzmir, Konya, Eskişehir, Isparta, Kocaeli, Mardin ve Siirt olmak üzere toplam 16 ilde gerçekleştirilen “Sibergöz-14” operasyonlarında;

Antalya, İstanbul ve Mersin'de yapılan takip ve izleme çalışmalarıyla 18 farklı yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı para transferlerinin gerçekleştirildiği 20 ofis olduğu,

Ofislerde çalışan şüpheliler ve yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde organizasyonda tespit edilen şüphelilerle ilgili MASAK'la koordine kurularak, şahısların hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 1.5 milyar Türk Lirası işlem hacminin olduğu,

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerleri, kripto varlıklara dönüştürerek, sahibi veya ortağı oldukları oto galeriler üzerinden oto alım satımı yaparak ve akrabaları, güvendikleri şahıslar üzerinden taşınır/taşınmaz mal alım satımları yaparak akladıkları tespit edildi.

16 ilde Sibergöz-14 Operasyonu: 120 şüpheli yakalandı

'Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek'

Operasyonlar sonucunda; 80 adet otomobil, 10 adet motosiklet, 19 adet villa daire, 8 adet arsa olmak üzere toplam 242 milyon TL değerinde taşınır/taşınmaz mal varlığına, 2 adet kiralık kasa, Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve bankalarda bulunan hesaplara, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ile çok miktarda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.'
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