İstanbul Havalimanı günlük uçuş sayısında yeni yıla zirvede başladı

Eurocontrol'un yeni yılın ilk haftası verilerine göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 329 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Türkiye'nin dev yatırımlarından olan İstanbul Havalimanı, ülkeyi havacılık sektöründe önemli bir aktarma merkezi yaparak kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Hizmete girmesinin ardından kısa süre içinde peş peşe birçok rekora imza atan İstanbul Havalimanı'nın başarılı grafiği devam ediyor.Avrupa'nın aktarma merkezi olarak konumlandırılan İstanbul Havalimanı, uçuş sayılarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol), yeni yılın ilk haftasına ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'nu yayınlandı. İstanbul Havalimanı, belirtilen tarihlerde günlük ortalama 1329 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı arasında ilk sırada yer alarak yeni yıla zirvede başlamış oldu.İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla günlük ortalama 1248 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1230 uçuşla da Londra Heathrow havalimanları izledi.