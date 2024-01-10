Fenomenler soruşturmalarına yeni savcılar görevlendirdi

Gündemden düşmeyen fenomenler Dilan-Engin Polat, Tayyar-Özlem Öz ve Tuzlaspor Başkanı hakkındaki soruşturmalarının yeni savcıları, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan kararname sonrası belli oldu. Daha öncesinde söz konusu 3 önemli soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı Gökalp Kökçü’nin görev yerinin değişmesiyle birlikte her soruşturma için 3 farklı Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat çiftine, Tayyar Taylan ve Özlem Öz çiftine kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından, Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı'ya yasa dışı bahis suçundan soruşturma başlatmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 büyük soruşturmayı yürüten savcı Gökalp Kökçü'nün görev yeri, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından tarafından 21 Aralık 2023 tarihinden yayımlanan kararnameyle değiştirilmişti.Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ve Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yürütülen soruşturma dosyaları, HSK kararnamesi sonrası yeni savcılarına teslim edildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 farklı savcı görevlendirildi. Daha önce 3 büyük soruşturmayı tek savcı yürütürken, şimdi her soruşturma için farklı bir savcı görevlendirildi.